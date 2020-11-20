Гинер лично написал заявление ЦСКА о Черчесове (Metaratings)

Автором заявления ЦСКА в ответ на интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова был лично президент армейцев , сообщает Metaratings.

Все сотрудники пресс-службы, тренеры и некоторые игроки выступали против публикации заявления на официальных ресурсах ЦСКА, но Гинер не принял их мнение во внимание.

Во время обсуждения текста заявления Гинер использовал резкие фразы с нецензурной лексикой. В итоге на сайте клуба появился не самый жесткий вариант заявления.

Во время интервью Черчесов критически отозвался о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

ЦСКА об интервью Черчесова: «Многие считают его физруком, а не тренером. Он до сих пор смотрит на поле из ворот»