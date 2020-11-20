«Зенит» и «Краснодар» попробуют сохранить лицо в Лиге чемпионов, а для вас есть беспроигрышная ставка

Сегодня вечером «Краснодар» и «Зенит» постараются зацепиться, кажется, за последний шанс на лигчемпионскую весну.

«Зенит» сыграет в Риме с «Лацио». Нужна победа, но букмекеры не верят в команду Сергей Семака: коэффициент на успех питерцев приближается к 5, в то время как за выигрыш хозяев дают 1,73. Ничья оценена кэфом 4,10.

«Краснодар» после упущенного матча с «Севильей» на выезде постарается добиться успеха дома. Вероятность этого, по мнению букмекеров, еще ниже, чем шансы «Зенита». На победу краснодарцев можно поставить с коэффициентом 5,25, тогда как за триумф севильцев дают скромные 1,68. Верите в ничью? 4,15.

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