Вендел и Оздоев не сыграют за «Зенит» в матче с «Лацио» в ЛЧ, Дриусси полетел в Рим

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Полузащитники «Зенита» Вендел и Магомед Оздоев пропустят гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Лацио».

Бразилец не поможет сине-бело-голубым в римском матче из-за травмы, полученной в расположении олимпийской сборной своей страны.

Однако, по данным Metaratings.ru, в составе делегации «Зенита» на игру с «Лацио» полетел аргентинец Себастьян Дриусси.

У Оздоева, как сообщалось ранее, возникли небольшие проблемы со здоровьем после возвращения из сборной России.

Матч «Лацио» – «Зенит» состоится 24 ноября на «Стадио Олимпико», начало – в 23:00 по московскому времени.

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