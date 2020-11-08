Вендел и Оздоев не сыграют за «Зенит» в матче с «Лацио» в ЛЧ, Дриусси полетел в Рим

Полузащитники и пропустят гостевой матч 4-го тура с .

Бразилец не поможет сине-бело-голубым в римском матче из-за травмы, полученной в расположении олимпийской сборной своей страны.

Однако, по данным Metaratings.ru, в составе делегации «Зенита» на игру с «Лацио» полетел аргентинец .

У Оздоева, как сообщалось ранее, возникли небольшие проблемы со здоровьем после возвращения из сборной России.

Матч «Лацио» – «Зенит» состоится 24 ноября на «Стадио Олимпико», начало – в 23:00 по московскому времени.