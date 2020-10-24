Тедеско дал игрокам «Спартака» 10 выходных и улетел в Германию во время паузы на матчи сборных

Футболисты «Спартака», которые не были приглашены в сборные, получили 10 выходных перед игрой 15-го тура против .

По информации Metaratings.ru, после матча 14-го тура с «Уралом» (2:2) главный тренер предоставил игрокам 10 выходных и улетел в Германию, чтобы провести паузу на матчи сборных с семьей.

Все футболисты, не задействованные в своих сборных, получили индивидуальные планы тренировок и занимались либо на базе «Спартака», либо в домашних условиях.

После 14 туров чемпионата России красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.