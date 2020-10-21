Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски: «Фанаты «Зенита» кричали мне: «Польска курва». Зачем оскорблять мою страну?»

Бывший вратарь рассказал, считает ли Россию толерантной страной.

«Я в России провел почти 6 лет. На одной руке могу посчитать случаи, когда кто-то пытался оскорбить мою нацию и мне нагрубить.

Например, фанаты «Зенита». Когда я приехал туда как вратарь «Сибири», они видели меня как спартаковца, а не поляка. Фанаты «Зенита» кричали мне: «Ковалевски – польска курва».

РФС там оштрафовал «Зенит», журналисты заинтересовались этим случаем больше, чем самой игрой. После матча я сказал: «Рад, что питерские фанаты знают польские слова».

Я со «Спартаком» обыгрывал «Зенит». Они это помнят. Но зачем оскорблять мою страну?» – сказал Ковалевски в интервью Metaratings.ru.

Поляк выступал за «Спартак» с 2003 по 2007 год, а также играл за «Сибирь» в 2010 году.