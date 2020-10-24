ЦСКА не хочет продлевать контракт с Васиным. Его готовы отдать в аренду, но претендентов нет (Metaratings)

Будущее защитника ЦСКА Виктора Васина остается неопределенным.

По данным Metaratings.ru, московский клуб не планирует продлевать контракт с футболистом. Срок его действующего соглашения истекает летом 2021 года.

Более того, ЦСКА хочет отдать 32-летнего игрока в аренду клубу Премьер-лиги, но сейчас на него нет претендентов.

В минувшее трансферное окно армейцы предлагали нескольким клубам взять Васина в аренду, но никто не согласился.

Россиянин выступает за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне защитник провел семь матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.

С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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