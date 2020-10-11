Агент Гайча: «ЦСКА без проблем удержит 1-е место в РПЛ с этим составом. Адольфо сыграет роль в успехе»

Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался об интересе к форварду со стороны европейских клубов.

– Уже после перехода в ЦСКА за границей появились сообщения об интересе к Гайчу со стороны «Лидса». Правда ли, что клуб готов заплатить 30 млн евро?

– Да, я слышал об этом. Это правда. Но конкретных разговоров с «Лидсом» у нас пока не было.

– А с другими клубами?

– В начале октября, перед закрытием трансферного окна, сразу три европейских клуба были готовы забрать Гайча из ЦСКА, потому что он не получает достаточного игрового времени в России. Это , и .

И они реально готовы были платить большие деньги за Гайча, потому что он топовый нападающий. Забавно, что нидерландский клуб хотел усилиться Гайчем под Лигу Европы, а теперь они играют с ЦСКА в одной группе.

– Кто, помимо Адольфо, нравится вам в ЦСКА?

– У меня есть два любимчика. Первый – . Это очень сильный игрок, бесспорно. Он один из лучших в российской Премьер-лиге. А второй – Чидера Эджуке, которого ЦСКА купил этим летом у «Херенвена». У этого игрока отличная техника и дриблинг.

Я уверен, что с теми игроками, которые есть сейчас в составе, ЦСКА без проблем удержит первое место, завоюет титул и выйдет в Лигу чемпионов.

Не сомневаюсь, что одну из ключевых роль в успехе ЦСКА сыграет Адольфо, который будет выкладываться на полную и помогать партнерам по команде, – сказал Каро в интервью Metaratings.ru.

Агент Гайча: «Адольфо хотели вызвать в сборную Аргентины, но он не играет в ЦСКА. За ним следят по всей Европе»