Агент Гайча: «ЦСКА без проблем удержит 1-е место в РПЛ с этим составом. Адольфо сыграет роль в успехе»

Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался об интересе к форварду со стороны европейских клубов.
– Уже после перехода в ЦСКА за границей появились сообщения об интересе к Гайчу со стороны «Лидса». Правда ли, что клуб АПЛ готов заплатить 30 млн евро?
– Да, я слышал об этом. Это правда. Но конкретных разговоров с «Лидсом» у нас пока не было.
– А с другими клубами?
– В начале октября, перед закрытием трансферного окна, сразу три европейских клуба были готовы забрать Гайча из ЦСКА, потому что он не получает достаточного игрового времени в России. Это «Бешикташ», «Фейеноорд» и «Шеффилд Юнайтед».
И они реально готовы были платить большие деньги за Гайча, потому что он топовый нападающий. Забавно, что нидерландский клуб хотел усилиться Гайчем под Лигу Европы, а теперь они играют с ЦСКА в одной группе.
– Кто, помимо Адольфо, нравится вам в ЦСКА?
– У меня есть два любимчика. Первый – Никола Влашич. Это очень сильный игрок, бесспорно. Он один из лучших в российской Премьер-лиге. А второй – Чидера Эджуке, которого ЦСКА купил этим летом у «Херенвена». У этого игрока отличная техника и дриблинг.
Я уверен, что с теми игроками, которые есть сейчас в составе, ЦСКА без проблем удержит первое место, завоюет титул и выйдет в Лигу чемпионов.
Не сомневаюсь, что одну из ключевых роль в успехе ЦСКА сыграет Адольфо, который будет выкладываться на полную и помогать партнерам по команде, – сказал Каро в интервью Metaratings.ru.
Агент Гайча: «Адольфо хотели вызвать в сборную Аргентины, но он не играет в ЦСКА. За ним следят по всей Европе»