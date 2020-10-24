Топ-вечер «Зенита» и Дзюбы, «Краснодар» и «Локо» тонут, ЦСКА на вершине, Россия выиграла Кубок «Карьялы», 3-й «Мастерс» Медведева, фиаско «Реала», чудо-дебют Миранчука и другие новости утра

1. «Зенит» после скандальной истории с Дзюбой взял себя в руки и обыграл «Краснодар» (3:1). Артем, которого отцепили от сборной, вышел в стартовом составе, несмотря на то, что капитанская повязка отошла к Ловрену.

Поначалу кошмар усугублялся: форварда освистали свои же болельщики, а в первом тайме он еще и не забил пенальти. Однако после перерыва проигрывавший «Зенит» сравнял счет (впервые за долгое время отметился голом Кузяев), а затем Дзюба забил победный мяч, догнав в гонке бомбардиров Нобоа. В концовке точку в игре поставил Алексей Сутормин, потерявший накануне отца…

2. «Краснодар» продолжает падать – пятое поражение подряд и повторение клубного антирекорда. Мусаев после матча нервно отбивался от вопросов об отставке и оправдывал Кайо, который опять привез.

3. Провалился и «Локомотив», пропустивший пять от «Динамо». Николич признал проблемы с дисциплиной, команда доигрывала вдевятером после удалений Райковича и Гильерме. «Локо» не побеждает уже в шести матчах кряду.

У «Динамо» напротив все хорошо – при Шварце команда забила 10 голов в трех матчах, а пять в игре РПЛ бело-голубые не забивали с 2014-го, когда тренером был Черчесов.

4. ЦСКА сохранил лидерство в чемпионате, одолев «Ростов» (2:0) – пятая подряд победа армейцев в чемпионате. Акинфеев взял пенальти от Еременко, Чалов наконец-то забил с игры.

5. Россия выиграла Кубок «Карьялы», победив молодежным составом во всех трех матчах. Аскарова признали лучшим вратарем турнира, Амирова – лучшим форвардом.

6. Даниил Медведев победил Александра Зверева в финале турнира в Париже, выиграв свой третий «Мастерс» в карьере.

7. В чемпионате Испании «Реал» был разгромлен «Валенсией» (1:4) на «Месталье». Впервые в истории Ла Лиги в ворота «Мадрида» поставили три пенальти в одной игре, хет-трик сделал Карлос Солер. Варан опять забил в свои ворота, да вообще все защитники «Реала» отличились. Зидан взял ответственность на себя, его команда свалилась на четвертое место.

Остальные результаты дня – здесь.

8. «Ливерпуль» и «Ман Сити» разошлись миром в главном матче тура АПЛ – 1:1. Салах забил свой 8-й гол в сезоне, Кевин де Брюйне промазал с пенальти. «Горожане» демонстрируют крайне низкую результативность, но Гвардиола игрой остался доволен.

«Арсенал» крупно проиграл дома «Астон Вилле» и очень расстроил Микеля Артету. Остальные результаты смотрите здесь.

9. Алексей Миранчук дебютировал в Серии А – и как! Выйдя на замену, экс-хавбек «Локо» спас «Аталанту» от поражения в матче с «Интером». Россияне не забивали в Италии 13 лет, Гасперини в восторге.

«Ювентус» упустил победу в игре с «Лацио» на 95-й минуте и, похоже, потерял Криштиану Роналду. «Милан» едва не проиграл «Вероне», но в концовке снова затащил Ибрагимович. Результаты остальных матчей – здесь.

10. Бакаев, Джанаев и Живоглядов вызваны в сборную России вместо Шунина, Фернандеса и Смольникова и Дзюбы, которому позвонил Черчесов и выразил поддержку.

11. РПЛ могут сократить до 12 или 14 клубов и играть в три круга из-за неудачного выступления российских команд в еврокубках.

12. Алена Косторная выиграла короткую программу на Кубке России по фигурному катанию.

Цитаты дня

Дзюба о видео: «Я не идеален, как и любой человек. Все мы грешные»

Видаль о Месси и Роналду: «Лео с другой планеты. Тут не может быть никаких сравнений»

Олег Тактаров: «Каждый, кто сейчас порицает Дзюбу, – пидарас»

Алена Косторная: «Был страх за оценки после перехода от Тутберидзе к Плющенко. Потому что говорят: предательница, кинула»

Семак о вираже и Дзюбе: «Ни один родитель не отвернется от сына. Ошибки совершают все»