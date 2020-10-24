Черчесов созвонился с Дзюбой и выразил ему поддержку (Metaratings.ru)

Нападающий «Зенита» пропустит ближайшие матчи сборной России на фоне появления в Сети интимного видео с его участием.

По информации Metaratings.ru, главный тренер национальной команды созвонился с Дзюбой и выразил ему поддержку.

Отмечается, что мотив невызова – усталость игрока, а также его плохая форма.

По информации «Чемпионата», во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артему не стоит ехать в сборную.

Напомним, Дзюба изначально был включен в состав сборной России на ближайшие матчи с Турцией и Сербией в Лиге наций, а также с Молдовой в рамках товарищеской встречи.

Заявление Sports.ru по поводу новостей об Артеме Дзюбе