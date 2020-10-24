Кришито о матче «Зенит» – «Лацио»: «Семаку было труднее, чем Индзаги. Невозможно полноценно заменить Азмуна, Дриусси и Малкома в ЛЧ»

Бывший капитан , а ныне игрок «Дженоа» Доменико Кришито прокомментировал результат матча «Зенит» – «Лацио» (1:1) в Лиге чемпионов.

«У «Лацио» сильный состав даже без тех игроков, которые не летали в Петербург. У Индзаги было кем их заменить. Семаку было труднее. Полноценно заменить одновременно Азмуна, Дриусси и именно в Лиге чемпионов невозможно.

Ничья с «Лацио» не самый плохой результат. А вот домашнее поражение от «Брюгге» может дорого обойтись в итоге команде Семака», – заявил Кришито в интервью Metaratings.ru.

В матче с «Зенитом» «Лацио» из-за положительных тестов на коронавирус и травм не мог рассчитывать на ряд игроков: Альберто, Андерсона, Вавро, Иммобиле, Лаццари, Лукаса Лейву, Лулича, Прото, Раду, Стракошу и Эскаланте.

«У «Лацио» не видел ни одного игрока резерва». Понимать Семака все сложнее: похоже, он шлет сигналы руководству