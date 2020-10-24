Провал ЦСКА в ЛЕ, крутой старт России на Кубке «Карьялы», Широкову грозит до двух лет тюрьмы и другие новости утра

1. ЦСКА проиграл «Фейеноорду» (1:3) в 3-м туре Лиги Европы и опустился на последнее место в группе. Армейцев раздавили в Роттердаме: пропустили два гола за две минуты, Фернандес получил травму бедра.

У клубов РПЛ 0 побед в 12 матчах еврокубков в группе в этом сезоне. Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА, обойдя Бельгию.

2. Сборная России, составленная из игроков молодежной команды, прибила Финляндию (6:2) в стартовом матче Кубка «Карьялы». Амиров, Чинахов, Хуснутдинов и еще три игрока забили в дебютном матче за национальную команду страны. Сборная Чехии была сильнее Швеции (3:1).

3. Экс-капитану сборной России Роману Широкову грозит лишение свободы на срок до двух лет за избиение судьи. Дело передают в суд.

4. В Лиге Европы «Арсенал» разгромил «Мольде» (4:1), «Милан» проиграл «Лиллю» (0:3), «Тоттенхэм» победил «Лудогорец» (3:1), Кейн забил 200-й гол в 300-м матче за клуб. «Рома» вынесла ЧФР (5:0), «Наполи» обыграл «Риеку» (2:1), «Байер» разобрался с «Хапоэлем».

5. Рублев проиграл Вавринке в Париже, Медведев, Надаль, Зверев, Раонич, Эмбер вышли в 1/4 финала.

6. УЕФА просит ФИФА пересмотреть правило игры рукой и не наказывать за случайное попадание. ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные в некоторых случаях в период пандемии.

7. «МЮ» обращался к представителям Почеттино, но руководство пока не хочет расставаться с Сульшером и рассчитывает на норвежца в долгосрочной перспективе. А вот окружение Почеттино вышло на руководство «Зенита» и предложило его кандидатуру.

8. «Тамбов» может объединиться с «Кубанью» в Краснодаре после неудачных попыток объединения с «Нижним Новгородом» и «Мордовией».

9. Переигровки матча «Краснодар» – «Рубин» не будет. РФС признал, что судья Вилков ошибся с указанием перебить штрафной, но был вправе обратиться к ВАР. Его могут вывести из списка арбитров минимум до конца года.

10. Тетрашвили дисквалифицирован на 4 матча РПЛ. Защитник «Тамбова» наступил на хавбека «Динамо» Шиманьского.

11. Гавриков подписал с «Коламбусом» трехлетний контракт на 8,4 млн долларов. Свитов объявил о завершении карьеры. «Куньлунь» обменял вратаря Грубеца в «Авангард» на денежную компенсацию.

12. «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» (66:75) в 7-м туре Евролиги.

13. У вратаря «Динамо» и сборной России Антона Шунина сомнительный тест на коронавирус. У директора «Тамбова» Худякова уже точно ковид, поражено 25% легких.

14. CAS планирует вынести решение по спору WADA и РУСАДА до конца 2020 года. Россию ранее рекомендовали отстранить от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

15. «Формула-1» объявила о проведении ночного Гран-при Саудовской Аравии в 2021 году: «Принимающие страны обязались уважать права человека».

16. Расследование уголовного дела о мошенничестве в благотворительном фонде Антона Шипулина приостановлено. Экс-директор скрывается от следствия.

17. Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри подерется с экс-чемпиона Европы Агитом Кабайелом 5 декабря в Лондоне.

18. Филипсен выиграл 15-й этап «Вуэльты», Аккерман – 2-й, Власов – 23-й.

Цитаты дня:

Григорий Родченков: «Когда работаешь на Путина, нельзя говорить «нет». Умные люди видели, что происходит с теми, кто игнорирует его приказы»

Губерниев об интервью с Загитовой: «Давайте вместо вопросов буду говорить, что Алина – богиня. Кому это интересно, кроме сектантов?»

Журова об идее дать Хабибу звание Героя России: «Я не слышала, чтобы он говорил, что выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да»

Григорий Родченков: «Россия заслужила отстранение на 8 лет. Но русские мошенники могут опять избежать подобающего наказания»

Геннадий Орлов: «Тедеско и Шварц – авантюра, русское авось, у них другой менталитет. А у Семака – наш»

Овечкин о Putin Team: «Я просто поддерживаю своего президента. Очень сильно его уважаю»

Хабиб: «Нет на земле ничего такого, что больше нуждалось бы в долгом заточении, чем язык»

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