«Анжи» хотел пригласить Неймара и де Брюйне. Кевин стоил 3 млн, Неймар – 30. У нас таких денег не было». Гаджиев о трансферах

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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал, какими футболистами интересовался клуб.

– Вы Ракитича в «Анжи» не хотели?

– Я не знаю. Много кого хотели привезти. В списках было много игроков. Кого конкретно хотели, я уже не вспомню.

– Мне агенты рассказывали историю, что вместо одного Джуджака вам предлагали Ворма, Мертенса, Стротмана и ван Волфсвинкела. За те же деньги четверых.

– Если они из агентства Германа Ткаченко, то они точно знают это. Они и занимались этими вопросами. Джуджака тоже они привезли как одного из наиболее одаренных игроков того времени.

До прихода Германа [Ткаченко] и Керимова мы смотрели многих футболистов и хотели пригласить де Брюйне, Неймара. Но мало ли кто чего хотел?

Мы увидели молодых ребят. Кевин тогда играл в Бельгии. Цена – 3 миллиона. У «Анжи» таких денег не было.

Потом Неймар. Молодой талантливый мальчик. Увидели это, спросили цену. 30 миллионов! Откуда такие деньги? – сказал Гаджиев в интервью Metaratings.ru.

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