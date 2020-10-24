Новые неудачи наших клубов в ЛЧ, победы «Барсы» и «Юве» и поражение «МЮ», Хабибу хотят дать Героя России, награды Загитовой, Черчесова и Овечкина и другие новости утра

1. Уже сейчас, похоже, можно говорить, что российские клубы проваливают еврокубковый сезон – ни одной победы в 11 матчах. «Зенит» набрал первое очко, упустив победу в игре с «Лацио» (1:1) на 82-й минуте. Питерцы идут последними в группе, а Дзюба не забивает уже девять матчей подряд. Ассистом, правда, Артем отметился – его первое результативное действие за месяц. А забил Ерохин, у которого 5 голов в 6 последних матчах в стартовом составе.

2. «Краснодар» мощно начал матч с «Севильей», повел 2:0 (красавца со штрафного положил Шапи) и на второй тайм вышел с численным преимуществом после удаления Наваса, но в итоге растерял все преимущество – кошмарным привозом отметился Кайо. В раздевалке «быков» после матча было жарко, Мурад Мусаев признал, что команду погубила игра на удержание счета. Поражение стало для «Краснодара» четвертым подряд – всего второй такой случай в истории клуба. Хуже наших команд в ЛЧ выступают только «Марсель» и «Мидтьюлланд».

3. «Барселона» одержала непростую победу над киевским «Динамо» – Месси опять забил с пенальти, выручил тер Стеген, которого сравнили с супергероем Marvel. Но еще круче проявил себя 18-летний вратарь «Динамо» Руслан Нещерет – запомните это имя.

«Ювентус» разгромил «Ференцварош», Мората сделал дубль, Роналду, вернувшийся в стартовый состав, отметился ассистом. Португалец проводит 18-й сезон в ЛЧ подряд – второй результат в истории турнира.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Истанбулу». У команды Сульшера всего одна победа в четырех последних матчах. «Челси» разнес «Ренн», Менди провел шестой сухой матч подряд. Все результаты игрового дня – здесь.

4. Депутат Госдумы попросил Путина дать Хабибу звание Героя РФ. Ирина Роднина ничего героического в достижениях бойца не увидела.

5. Алина Загитова получила премию «Матч ТВ» в категории «Самая популярная спортсменка» и попала под прессинг на интервью с Дмитрием Губерниевым – ушла от ответа на вопрос о возвращении в спорт, отказалась говорить о Евгении Медведевой, а Этери Тутберидзе назвала идеальным тренером. И еще передала привет хейтерам.

6. Самым популярным признали Станислава Черчесова, опередившего в том числе Тутберидзе, а Александр Овечкин получил награду самому популярному спортсмену. И вы точно знаете, кто забрал награду в номинации «Самый популярный спортивный сайт».

7. Дзюба, Хабиб, Загитова и Шарапова вошли в топ-10 спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян.

8. Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года и получил солидный такой бонус за лояльность. Отступные за хавбека теперь составляют 20 миллионов евро.

ЦСКА продлил контракт с защитником Вадимом Карповым до 2025-го.

9. УЕФА за призыв убивать армян временно отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха».

10. «Рубин» выбыл из Кубка России, проиграв хабаровскому СКА. Тяжелую травму получил хавбек казанцев Евтич, потерявший сознание после удара по голове.

11. Никола Влашич признан лучшим игроком РПЛ в октябре, Виктора Гончаренко назвали лучшим тренером.

12. Лана Дель Рей исполнила You’ll Never Walk Alone для документального фильма о «Ливерпуле».

13. Рафаэль Надаль стал 4-м теннисистом, выигравшим 1000 матчей.

14. Решение CAS по спору WADA и РУСАДА станет известно не раньше конца ноября.

15. Константин Генич рассказал, почему его отстранили от комментирования матчей РПЛ.

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