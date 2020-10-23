Ничья «Локо» с «Атлетико», победа «Реала», «Ливерпуль» и «Бавария» в огне, госнаграды сотрудников «Матч ТВ», коронавирус у Поветкина и другие новости утра

1. В 3-м туре Лиги чемпионов «Локомотив» достойно дома сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). Антон Миранчук забил с пенальти, а Суарес получил необычную желтую карточку – за то, что смотрел в монитор ВАР и спорил с судьей. Луис уже пять лет не забивает в гостевых матчах ЛЧ.

«Локомотив» не выигрывает 8 матчей в ЛЧ, но именно в нынешнем турнире шансы на евровесну есть. Сейчас команда идет на третьем месте в группе. А лидирует в квартете «Бавария», прибившая «Ред Булл Зальцбург» (6:2).

2. «Реал» в центральном матче дня взял верх над «Интером» (3:2) на своем, капитан Рамос забил 100-й гол за клуб. Хет-трик Жоты помог «Ливерпулю» уничтожить «Аталанту» (5:0), Алексей Миранчук снова просидел в запасе.

«Ман Сити» был сильнее «Олимпиакоса» (3:0). «Шахтер» внезапно дома влетел со счетом 0:6 «Боруссии» Менхенгладбах, Плеа сделал хет-трик. «Марсель» повторил антирекорд турнира, проиграв в 12-м матче подряд.

3. 29 сотрудников «Матч ТВ» получили государственные награды к пятилетию канала.

4. В КХЛ «Сочи» уступил «Йокериту» в овертайме (4:5), «Барыс» победил рижское «Динамо» (3:0).

5. «Ман Сити» может предложить Месси предварительный контракт в январе. «Атлетико» объявил о трансфере Кондогбиа, «Валенсия» получит около 15 млн евро. «Барса» не подпишет Алабу даже свободным агентом, у клуба нет денег на его зарплату. «Спартак» хочет за Педро Рошу 6 млн евро.

6. Медведева не будет дозаявляться на четвертый этап Кубка России в Казани по фигурному катанию. Все так плохо?

7. Австрийский боец ММА турецкого происхождения Микаил Озен спас полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене. Его друг получил ранение.

8. Ключевые игроки «Лацио» Иммобиле и Лейва не сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Вот это шанс!

9. «Вуэльта». 13-й этап. Роглич выиграл «разделку» и возглавил общий зачет.

10. Поветкин сдал положительный тест на коронавирус. Реванш с Уайтом перенесен. Возможно, он состоится 30 января.

11. Гиггз был задержан по обвинению в нападении на свою девушку. Экс-игрок «МЮ» вышел под залог и все отрицает. Тренер не будет руководить сборной Уэльса в трех ближайших матчах.

12. Олимпийская чемпионка Ирина Привалова выдвинута на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Цитаты дня:

Дзюба о матче с «Лацио»: «Он должен быть победным. Надеюсь, покажем хорошую игру, чтобы не стыдно было»

Андре Виллаш-Боаш: «Чтобы обосраться в ЛЧ, сюда нужно сначала попасть. Мы попали – и обосрались»

Велогонщик Закарин про слова Хабиба в адрес Макрона: «Я мусульманин, но не сторонник таких постов»

Александр Легков: «Говорят, нельзя заниматься сексом за три дня до старта. Я эту теорию сломал»

Широков о Сталине: «Больше положительная фигура. Про Путина так же – есть две стороны медали»

Канделаки про Савина и Дудя: «Благодаря «Матч ТВ» загорелись все новые яркие звезды»

Валерий Карпин: «Спартак» удивил тем, что ничем не удивил. Выглядели очень просто»

Григорий Панин: «Поддерживаю Путина. Сейчас реально стало лучше, чем в 90-е»

Широков про Навального и оппозицию: «Они против Путина, но не за страну»