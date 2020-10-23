🤔 Шансы «Локо» в семь раз ниже, чем у «Атлетико». Серия поражений не прервется?

«Локомотив» принимает «Атлетико» в 3-м туре Лиги чемпионов.

Мадридская команда выиграла три матча подряд, и сегодня она считается фаворитом. Фонбет предлагает поставить на гостей с коэффициентом 1,37.

Шансы «Локомотива» оцениваются примерно в семь раз ниже. Это не удивительно, ведь московский клуб проиграл три последних матча.

Если хозяева не уступят «Атлетико», то вас ждет крупный выигрыш: Фонбет предлагает поставить на «Локомотив» с коэффициентом 9,50, а на ничью – с коэффициентом 4,50!

Напомним, что на прошлой неделе железнодорожники почти удивили Европу, пропустив решающий гол во встрече с «Баварией» лишь на 79-й минуте…

Фонбет в любом случае подарит каждому бонусные 500 рублей за верный прогноз и ставку!