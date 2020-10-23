Дзюба, Азмун и Вендел не прилетели с «Зенитом» на игру с «Химками»

«Зенит» сыграет не самым основным составом в 13-м туре против «Химок».

Как сообщает Metaratings.ru, на матч команда прилетела без форвардов и , а также без хавбека Вендела.

Эти футболисты будут готовиться в Санкт-Петербурге к игре 3-го тура против «Лацио», которая состоится 4 ноября.

Против «Химок» также не сыграет травмированный Малком.

Матч «Химки» – «Зенит» состоится 1 ноября, начало – в 14:00 по Москве. В таблице «Зенит» идет третьим, отставая от лидирующего «Спартака» на три очка, но сыграв на матч меньше. ЦСКА опережает на одно очко.