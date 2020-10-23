Дзюба, Азмун и Вендел не прилетели с «Зенитом» на игру с «Химками»

Теги Зенит Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сердар Азмун Малком Вендел Футбол

«Зенит» сыграет не самым основным составом в 13-м туре РПЛ против «Химок».

Как сообщает Metaratings.ru, на матч команда прилетела без форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, а также без хавбека Вендела.

Эти футболисты будут готовиться в Санкт-Петербурге к игре 3-го тура Лиги чемпионов против «Лацио», которая состоится 4 ноября.

Против «Химок» также не сыграет травмированный Малком.

Матч «Химки» – «Зенит» состоится 1 ноября, начало – в 14:00 по Москве. В таблице «Зенит» идет третьим, отставая от лидирующего «Спартака» на три очка, но сыграв на матч меньше. ЦСКА опережает «Зенит» на одно очко.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья