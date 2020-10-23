Sports.ru покажет «Футбольный гиг» – шоу-разогрев перед матчем «Зенита» в ЛЧ

Перед вторым матчем «Зенита» в Лиге чемпионов Sports.ru и «МегаФон» покажут шоу «Футбольный гиг», в котором звездные болельщики отвечают на вопросы о «Зените». Шоу будет доступно на МегаФон ТВ, в ВК и на главной странице Sports.ru. Начало – в 21:30.

На этот раз в гости к ведущему Карену Адамяну придет Степа из группы Марсель, который применит все свое остроумие и находчивость, чтобы ответить на по-настоящему каверзные вопросы о «Зените».

Внимательные зрители эфира могут выиграть футболку «Зенита» – для этого надо присылать подсказки в комментариях в ВК.

Раньше гостями «Футбольного гига», который выходит перед большими матчами «Зенита», были Митя Хрусталев, Михаил Шац, Антон Лиссов и многие другие. Ведущие «Футбольного гига» тоже меняются – шоу уже вели Александр Дорский и Дмитрий Шнякин.