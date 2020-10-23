⚔️ «Краснодар» примет «Челси». Кэф на российский клуб – 8,5!

Продолжается 2-й тур Лиги чемпионов: сегодня «Краснодар» на своем поле примет «Челси», начало встречи – в 20:55.

Несмотря на обилие летних трансферов, «Челси» выступает хуже ожиданий. Команда Лэмпарда одержала лишь одну победу в последних шести играх, а в чемпионате Англии идет на 10-м месте.

И «Краснодар», и «Челси» в первом туре ЛЧ сыграли вничью. Российский клуб проигрывал в матче против «Ренна», но сумел сравнять (1:1). Лондонцам не удалось забить «Севилье» – 0:0 на «Стэмфорд Бридж».

Логично, что против такого соперника, как «Челси», «Краснодар» заведомо считается аутсайдером.Так, в букмекерской компании BETTERY, на победу команды Мусаева можно поставить с коэффициентом 8,5! На «Челси» букмекер предлагает коэффициент 1,4.

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