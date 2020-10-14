Ничья «Локо» в ЛЧ, 1-й гол Миранчука за «Аталанту», крушение «Реала» и «Атлетико», «Спартак» без зрителей и другие новости утра

1. «Локомотив» сыграл вничью с «Ред Буллом» (2:2) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. Забили Эдер и Виталий Лисакович, для которого этот матч стал дебютным в ЛЧ.

Таким образом, в 1-м туре ЛЧ только из российских клубов лишь «Зенит» не набрал очков, хотя ни одной команде не удалось победить.

2. Алексей Миранчук забил в дебютном матче за «Аталанту», выйдя на замену на 80-й минуте в Лиге чемпионов. И поверьте, это голище что надо! Кстати, «Аталанта» разнесла «Мидтьюлланд» в гостях – 4:0.

3. Ужасно стартовали в ЛЧ клубы из Мадрида: «Реал» дома проиграл «Шахтеру» (2:3), пропустив 3 мяча еще в первом тайме, а «Атлетико» крупно уступил «Баварии» (0:4).

«Ливерпуль» одолел «Аякс» благодаря автоголу Тальяфико, «Ман Сити» победил «Порту» (3:1), а «Интер» едва не проиграл гладбахской «Боруссии» (2:2). Все результаты – тут.

4. «Спартак» вышел в 1/8 финала Бетсити Кубка России, хотя и проиграл «Енисею» (0:1). Также в плей-офф пробились «Сочи», «Урал», «Химки», «Тамбов», «Арсенал», «Ахмат», «Уфа» и «Крылья». Из клубов РПЛ провалился в элитном раунде только «Ротор».

5. КХЛ. ЦСКА уступил «Торпедо», «Салават» проиграл «Витязю», «Магнитка» пропустила 6 шайб от «Куньлуня».

6. «Спартак» без зрителей сыграет с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ. Кроме того, пишут, что с начиная с 13-го тура все остальные матчи в Москве также будут проходить без болельщиков.

Согласно заявлению РПЛ, без зрителей пройдет не только матч с «Ростовом», но и – до особого распоряжения Роспотребнадзора – следующие игры на «Открытие Арене».

7. Защитники ЦСКА Марио Фернандес и Георгий Щенников пропустят матч с «Вольфсбергом» в Лиге Европы.

8. Долг «МЮ» вырос на 133% в сезоне-2019/20, доходы упали на 19%. Убыток – 23,2 млн фунтов.

9. Полузащитник «Зенита» Малком не сыграет с «Боруссией» и «Рубином» из-за травмы.

10. КДК отклонил протест «Рубина» по судейству Вилкова в матче с «Краснодаром».

11. Mail.ru стал партнером футбольного ЦСКА.

12. Нападающий «Спартака» Александр Соболев пропустит около трех недель из-за травмы мениска.

13. Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил имидж: он постригся очень коротко.

14. На 17-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» победу одержал австралийский гонщик NTT Pro Cycling Бен О’Коннор, россиянин Ильнур Закарин (CCC) финишировал четвертым.

15. Стэн Ван Ганди станет новым главным тренером «Нового Орлеана». Контракт с ним будет подписан на 4 года.

16. В третий день турнира WTA в Остраве Вероника Кудерметова обыграла Донну Векич, Дарья Касаткина – Елену Рыбакину, Екатерина Александрова выбыла. Алена Остапенко отдала четыре гейма Петре Мартич, Элиза Мертенс прошла Аманду Анисимову.

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