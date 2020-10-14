«Ред Булл» – большой фаворит в игре с «Локо». Можно получить 500 бонусных рублей на ставку👇

«Локомотив» стартует в Лиге чемпионов выездным матчем с «Ред Буллом».

Чемпион Австрии уверенно ворвался в турнир, разобравшись в квалификации с тель-авивским «Маккаби», а в чемпионате стартовал с 4 побед, забив в 4 матчах 17 мячей. Серия «Ред Булла» без поражений во всех турнирах – 22 матча. Что есть у «Локо»? Четыре победы подряд в РПЛ и Зе Луиш. Букмекеры не слишком верят в российскую команду: коэффициент на победу ребят Марко Николича составляет 6,50. За победу хозяев дают 1,45, ничья оценена коэффициентом 5,00.

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