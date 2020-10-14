Малком не сыграет с «Боруссией» и «Рубином» из-за травмы (Metaratings)

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Полузащитник «Зенита» Малком может пропустить еще несколько матчей из-за травмы.

Бразилец не сыграет с «Рубином» в 12-м туре РПЛ, а также во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией», утверждает Metaratings.

Также из-за незначительного повреждения с казанцами может не сыграть защитник Юрий Жирков.

Отметим, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сегодня говорил о состоянии Малкома следующее: «Он сказал, что в следующем матче [после «Брюгге»] будет готов».

Статистику Малкома можно найти здесь.

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