Малком не сыграет с «Боруссией» и «Рубином» из-за травмы (Metaratings)

Полузащитник «Зенита» Малком может пропустить еще несколько матчей из-за травмы.

Бразилец не сыграет с «Рубином» в 12-м туре , а также во 2-м туре группового этапа с «Боруссией», утверждает Metaratings.

Также из-за незначительного повреждения с казанцами может не сыграть защитник .

Отметим, что генеральный директор Александр Медведев сегодня говорил о состоянии Малкома следующее: «Он сказал, что в следующем матче [после «Брюгге»] будет готов».

Статистику Малкома можно найти здесь.