💙«Зенит» – фаворит, а шансы «Брюгге» втрое ниже! Вы можете получить 500 рублей в подарок

Лига чемпионов начнется для «Зенита» игрой с «Брюгге» вечером вторника, то есть уже сегодня! Фонбет считает российскую команду фаворитом матча🔝 На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,90. Шансы «Брюгге» оцениваются почти втрое ниже. Фонбет предлагает поставить на победу бельгийского клуба с крайне выгодным коэффициентом 4,15. Если вдруг вам чем-то не нравится «Зенит», это отличный шанс обогатиться за счет своих взглядов😉 Коэффициент на ничью – 3,85.

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