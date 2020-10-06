🔥 Получите бонус 5000 рублей на матч «Эвертон» – «Ливерпуль» от Париматч!

Мерсисайдское дерби – уже в субботу! «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» примет «Ливерпуль». Начало встречи – в 14:30.

Несмотря на бодрый старт команды Анчелотти (4 игры – 4 победы и 12 забитых мячей) и сокрушительное поражение «Ливерпуля» в последнем матче (2:7 от «Астон Виллы»!) фаворит дерби – гости: кэф на победу банды Клоппа – 1.85, «Эвертон» можно взять за 3.95.

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Сможет ли Кальверт-Льюин забить в пятом матче АПЛ подряд? Станет ли Анчелотти первым тренером «Эвертона» за 10 лет, кому удалось обыграть «Ливерпуль»? Узнаем совсем скоро, а пока – получите бонус 5000 рублей к матчу на первую ставку от букмекерской компании Париматч!