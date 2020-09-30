«Зенит» заплатил 1,5 млн евро комиссионных агентам Вендела

Стало известно, сколько «Зенит» заплатил агентам полузащитника Вендела.

По информации Metaratings.ru, агенты 23-летнего футболиста получили от петербургского клуба 1,5 млн евро комиссионных выплат.

Изначально представители Вендела запрашивали у «Зенита» больше, но спортивному директору совместно с другими сотрудниками клуба, ответственными за сделку, удалось снизить сумму до оптимальных 1,5 млн евро.

Совокупные выплаты агентам по этой сделке составят 6 млн евро. В эту сумму входят как 1,5 млн евро непосредственно агентам игрока, так и процент с зарплаты за весь срок контракта Вендела со стороны «Зенита», а также процент с суммы трансфера от «Спортинга».

В прошлом сезоне Вендел провел на клубном уровне 39 игр, забив три мяча.

«Спортинг» объявил, что «Зенит» заплатит 20,3+4 млн евро за Вендела.

Вендел едет в «Зенит» за 20 млн евро. Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)