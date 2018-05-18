Фатих Текке: «Мне снятся игроки «Зенита» в последнее время. Не видел в России футболистов, играющих лучше Аршавина»

Экс-форвард и «Рубина» вспомнил период выступлений в России.

– С каким фильмом ассоциируете свою карьеру в России?

– То, что я пережил, это не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания.

Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Я надеюсь, что мне посчастливиться поработать в нем в качестве босса.

Аршавин – один из лучших игроков в мире. Я пока не видел игроков в России, которые играют лучше него, – сказал Текке в интервью Metaratings.ru.

Текке провел четыре сезона в «Зените» и выиграл чемпионат, два Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе питерцев он забил 29 голов в 91 матче. Еще один сезон отыграл за «Рубин», где выходил всего в пяти матчах.