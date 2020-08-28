«Спартак» предложил 4 млн евро за защитника «Метца» Сантонза

всерьез намерен подписать правого защитника.

Московский клуб направил предложение по Фабьену Сантонзу в размере 4 миллионов евро. По информации Metaratings, красно-белые ждут ответа от французов.

Также информацию о предложении подтвердил «Чемпионат». Сантонз выступает за «Метц» с 2019 года. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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