Ничья «Спартака» и «Зенита», победы ЦСКА и «Челси», осечка «Сити», Хачанов и Рублев в порядке, Вендел едет в Питер и другие новости утра

1. В главном матче уикенда «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и остался лидером РПЛ. Лучшим игроком встречи был признан вратарь красно-белых Александр Максименко, который сделал 10 сэйвов. «Спартак» не обыгрывает «Зенит» 6 матчей подряд, последняя победа была при Каррере. Но есть и хорошие новости для болельщиков московского клуба: «Спартак» забил в 14-м матче подряд, это самая длинная серия среди клубов РПЛ.

Болельщики «Спартака» показали несколько баннеров во время игры: большое полотнище с гладиатором, а также послания «Пришло время отдать концы» и «Здесь не место крысам» в пиратском стиле.

ЦСКА вдесятером победил «Урал» (2:0), забив дважды после удаления Магнуссона. «Тамбов» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) благодаря пенальти Чуперки на 87-й минуте. «Уфа» продлила серию без побед в РПЛ до 8 матчей, сыграв вничью с «Ротором».

2. В 4-м туре АПЛ «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0), «Эвертон» забил 4 мяча «Брайтону», впервые с XIX века выиграв 7 стартовых матчей сезона, а вот «Манчестер Сити» упустил победу над «Лидсом» (1:1): у команды Пепа всего 4 очка после трех матчей.

3. «Зенит» согласовал за 20 млн евро трансфер хавбека «Спортинга» Вендела. Утверждается, что футболист уже прошел медосмотр в Лиссабоне.

Кроме того, «Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Ригони, теперь решение за игроком.

4. КХЛ. «Локомотив» уступил «Йокериту», «Салават» выиграл у «Нефтехимика», а «Витязь» разгромил рижское «Динамо».

5. В субботу на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко уступила Онс Жабер, чемпионка-2017 Алена Остапенко – Пауле Бадосе. Победительница Australian Open София Кенин вышла в 1/8 финала.

В мужской сетке Андрей Рублев победил Кевина Андерсона, Карен Хачанов – Кристиана Гарина. Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала после отказа Аляжа Бедене из-за проблем с правым голеностопом. Чемпион-2016 Новак Джокович обыграл Даниэля Элахи Галана.

6. Пишут, что экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Динамо» 5 октября.

7. Чемпионат Германии. «Лейпциг» забил 4 мяча «Шальке», дортмундская «Боруссия» – «Фрайбургу». У Холанда 4 гола в 3 матчах за «Боруссию» со старта Бундеслиги, а 17-летний хавбек Рейна сделал 3 ассиста в игре с «Фрайбургом».

«Шальке» не побеждает в Бундеслиге 19 туров кряду. Общий счет первых трех игр сезона – 1:15.

8. Матч «Ювентуса» с «Наполи» в Серии А оказался под угрозой срыва. Появилась информация, что власти Неаполя запретили «Наполи» лететь в Турин из-за коронавируса в команде. «Юве», где коронавирус выявлен у двух сотрудников клуба, объявил, что выйдет на матч «согласно календарю». Неаполитанский клуб пока не делал официальных заявлений. Серия А утверждает, что игра пройдет по расписанию.

9. В 5-м туре Ла Лиги «Атлетико» поделил очки с «Вильярреалом» (0:0), не забив во 2-м матче подряд, «Валенсия» уступила «Бетису» (0:2).

10. Есть версия, что травму нападающего «Спартака» Александра Кокорина мог усугубить его личный массажист Сергей Колесников. Андрей Аршавин считает, что так могут думать только дилетанты, сам Колесников также удивлен обвинениями.

11. Трансферные новости. Кавани согласовал с «МЮ» контракт до 2022 года. Осталось договориться по комиссионным (агенты просят 10 млн евро). «Челси» отказался отдать Хадсона-Одои в аренду «Баварии» с опцией выкупа за 70 млн фунтов. Впрочем, «Бавария» купит хавбека «Эспаньола» Року за 15 млн евро. Год назад трансфер оценивали в 30-40 млн. «Арсенал» хочет арендовать Жоржиньо до закрытия окна после срыва трансфера Ауара.

Приоритет Кузяева – переход в «Локо». Варианты с зарубежными клубами отпали. «Локо» также интересуется Калиничем, но «Торино» опережает москвичей в борьбе за форварда «Атлетико».

12. «Филадельфия» объявила о назначении Дока Риверса на пост главного тренера. Риверс стал 25-м тренером в истории «Сиксерс».

13. «Питтсбург» подписал новый 3-летний контракт с вратарем Тристаном Джерри на 3,5 млн долларов в год. Голкипер Робин Ленер заключил 5-летний контракт с «Вегасом» на 5 млн долларов в год.

14. У трех игроков московского ЦСКА – латвийского защитника Яниса Стрелниекса, российского форварда Семена Антонова и сербского центрового Николы Милутинова – выявили коронавирус. В молодежной команде ЦСКА условно-положительные тесты на COVID-19 сдали семь игроков, один уже подтвержден.

15. Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев получил три года условно за избиение американской модели и ее собаки. Он признал себя виновным.

Цитаты дня.

Павел Погребняк: «Зенит» – икона нашего футбола. «Спартак» идет вровень и заслуживает уважения»

Жозе Моуринью: «В «МЮ» я выиграл все, что можно было выиграть»

Федун о матче с «Зенитом»: «Спасибо арбитрам. Умеют судить, когда хотят»

Семак об 1 голе Малкома в 11 матчах: «Он должен играть лучше. Думаю, и его, и болельщиков это не устраивает»

Валерий Каменский: «Путин любит хоккей, помогает сборной России. Мы очень близко общаемся на матчах ветеранов»

Михаил Боярский: «Спартак» – слишком мизерный соперник для «Зенита». Борьбы за титул не будет»

Тедеско о Ловрене: «Он падал каждый раз, когда его касались. Свисток, штрафной. Это правда»

Генрих Мхитарян: «Карабах сражается с международным терроризмом. Сегодня под прицелом наши дети, завтра могут быть ваши!»