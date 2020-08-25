⚔️«Спартак» принимает «Зенит» в главном матче уикенда. Зарегистрируйтесь и получите бонус 500 рублей на ставку!

В субботу в главном матче выходных встречаются лидеры российского чемпионата – «Спартак» и «Зенит». У соперников по 20 очков, разделяет их только разница забитых и пропущенных мячей, у москвичей она существенно хуже.

Красно-белые в последний раз выигрывали у питерцев в 2017-м как раз дома, а в прошлом сезоне уступили в обоих матчах РПЛ, не сумев забить ни разу. В предстоящем дерби букмекеры также считают «Зенит» фаворитом: коэффициент на победу команды Сергея Семака – 2,15, на хозяев можно зарядить за 3,50, а на ничью – за 3,30.

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