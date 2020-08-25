Травму Кокорина мог усугубить его личный массажист (Metaratings.ru)

Стали известны детали мышечной травмы нападающего «Спартака» , который не примет участия в матче против «Зенита».

По информации Metaratings.ru, возможно, травму форварда усугубил его личный массажист Сергей Колесников, работающий с Кокориным с момента его игры за «Динамо». Футболист с большим доверием относится к личному массажисту.

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско вчера заявил, что нападающий восстановится за две недели, однако из-за действий личного персонала Кокорина, сроки его выхода в строй могут затянуться.

Кокорин перешел в «Спартак» летом на правах свободного агента. Он трижды выходил на поле в официальных матчах, отметившись одной результативной передачей.