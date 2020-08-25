Азмун, Малком и Ловрен полетели с «Зенитом» на игру со «Спартаком», Дриусси и Лунев – нет

«Зенит» отправился в Москву на матч 10-го тура со .

Как сообщает Metaratings.ru, вместе с клубом из Петербурга на матч вылетели Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, и , восстанавливавшиеся от полученных ранее травмы.

Голкипер Андрей Лунев и нападающий Себастьян Дриусси продолжают восстанавливаться от повреждений и не смогут сыграть со «Спартаком».

Кроме того, накануне «Зенит» прошел очередное тестирование на коронавирус. Все результаты анализа оказались отрицательными.

сыграет со «Спартаком» в гостях завтра, 3 октября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.