Азмун, Малком и Ловрен полетели с «Зенитом» на игру со «Спартаком», Дриусси и Лунев – нет

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия травмы Деян Ловрен Ярослав Ракицкий Андрей Лунев Сердар Азмун Себастьян Дриусси Малком Футбол

«Зенит» отправился в Москву на матч 10-го тура РПЛ со «Спартаком».

Как сообщает Metaratings.ru, вместе с клубом из Петербурга на матч вылетели Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун и Малком, восстанавливавшиеся от полученных ранее травмы.

Голкипер Андрей Лунев и нападающий Себастьян Дриусси продолжают восстанавливаться от повреждений и не смогут сыграть со «Спартаком».

Кроме того, накануне «Зенит» прошел очередное тестирование на коронавирус. Все результаты анализа оказались отрицательными.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в гостях завтра, 3 октября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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