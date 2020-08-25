Набравший ход ЦСКА или крепкая оборона «Локо»? 500 рублей в подарок за верный прогноз и ставку на дерби

В центральном матче 9-го тура Премьер-лиги встретятся московские тяжеловесы – ЦСКА примет «Локомотив»!

Хозяева в отличной форме: три победы подряд и одно-единственное очко отставания от лидирующих в чемпионате «Зенита» и «Спартака». Особенно хорош Влашич, который набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас», приняв участие в 6 играх.

«ФОНБЕТ» предлагает поставить на победу ЦСКА с коэффициентом 2,23. Прекрасный шанс приумножить свои деньги более чем в два раза!

«Локомотив» не фаворит воскресного матча. Коэффициент на его победу – 3.40.

Важно напомнить, что железнодорожники не пропускали в предыдущих трех турах РПЛ. Оборона крепка! А вот атака оставляет желать лучшего: на счету «Локомотива» лишь один гол в тех же трех последних турах.

«ФОНБЕТ» предлагает поставить с коэффициентом 2.40 на то, что в воскресном дерби забьет только одна команда. Коэффициент на нулевую ничью и вовсе заоблачный – 10.50!

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