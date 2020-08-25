РФС признал гол Дзюбы ошибкой, «Краснодар» победил ПАОК, переписка Рудковской с Загитовой, Видаль и Мората в Серии А и другие новости утра

1. ВАР ошибся в эпизоде с голом Дзюбы «Уралу». РФС официально признал, что линию надо было провести по стопе, а не по голове.

2. «Краснодар» победил ПАОК дома в раунде плей-офф ЛЧ – 2:1. Ответная игра – 30 сентября. Вратарь Сафонов в начале матча отбил пенальти.

3. Команда Тутберидзе выложила переписку Рудковской и Загитовой с предложением перейти к Плющенко.

4. Гранды Серии А стремятся усилить составы. «Интер» объявил о переходе Видаля. «Ювентус» арендовал Морату за 10 млн евро с правом выкупа за 45 млн.

5. Президент «Барсы» Бартомеу во вторник приостановил трансфер Суареса в «Атлетико», не желая отпускать игрока к конкуренту. Позже появилась информация о том, что клубы все-таки договорились. Ключевую роль в трансфере играет Симеоне. Также стало известно, что Суарес заранее получил вопросы для экзамена на итальянский паспорт, когда стоял вопрос перехода в «Ювентус».

6. «Роме» присудили техническое поражение в матче Серии А с «Вероной». Клуб неверно заявил Диавара.

7. В КХЛ «Ак Барс» победил «Авангард» по буллитам, «Автомобилист» уступил «Витязю», «Салават» проиграл «Сочи». Коронавирус сказывается на чемпионате: «Локомотиву» засчитано техническое поражение в матче с «Куньлунем». СКА готов сыграть молодежкой с «Сибирью», но встречу с «Ак Барсом» хочет перенести. «Авангард» арендовал Костина у «Сент-Луиса».

8. В плей-офф НБА «Лейкерс» уступили «Денверу» в финале Западной конференции, но ведут в серии 2-1.

9. Клубы недовольны расходами РПЛ и подозревают лигу в коррупции. «Ахмат», «Урал» и «Рубин» высказали претензии Прядкину.

10. «Барселона» заработала больше всех по итогам сезона – 840,8 млн евро. «Реал» – второй, «МЮ» – третий.

11. РФС не отменил наказание Федуну за слова о снятии «Спартака» с РПЛ. Клуб намерен в CAS оспорить это решение.

12. «Ливерпуль» контактирует с окружением Мбаппе и поборется за него с «Реалом» следующим летом.

13. Переход «Химок» под контроль зятя Мишустина отложен. Клуб мог подписать Глушакова, Зиньковского и Пиняева.

14. Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова завершила карьеру, упомянув, что ее «перестали пускать на лед из-за веса».

15. По информации Znak.com, защитник «Магнитки» Дронов не пошел в армию за взятку в 100 тысяч рублей военкому.

16. Бывший босс «Феррари» Доменикали может стать главой «Формулы-1».

17. «СЭ» написал, что представители Бакаева предложили его «Динамо», а игрока не устраивает контракт в «Спартаке». В то же время красно-белые интересуются Хюсаем на случай срыва сделки по Орье. «Ренн» отказался продать «Спартаку» 18-летнего защитника Соппи. Москвичи направили запрос по опорнику «Тулузы» Сангаре.

18. На чемпионате России по летнему биатлону команда Сучилова победила в мужской эстафете, а среди женщин первенствовали Смирнова и ее партнерши по четверке.

19. Всплыла информация, по которой Неймар якобы назвал «сраным китайцем» японского защитника «Марселя» Сакаи. Бразилец ранее жаловался на расизм.

20. Французская полиция провела допинговый рейд в команде Arkéa-Samsic во время «Тур де Франс». Задержали двоих человек, обыскивали комнату Кинтаны.

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