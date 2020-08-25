Клубы недовольны расходами РПЛ и подозревают лигу в коррупции. «Ахмат», «Урал» и «Рубин» высказали претензии Прядкину (Metaratings)

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Клубы РПЛ на общем собрании выразили недовольство некоторыми действиями главы лиги Сергея Прядкина, сообщает Metaratings.ru.

Претензии касались процесса расходования средств, которые поступают в лигу в качестве взносов от команд.

Григорий Иванов, Ахмед Айдамиров и Рустем Сайманов, руководители «Урала», «Ахмата», «Рубина» соответственно, в частности, поинтересовались, почему на доставку для команд мячей, которые выделяет спонсор, тратится 2,5 млн рублей. «Ну, это же не одна ходка», – прозвучало в качестве ответа. Утверждается, что в свете таких расходов клубы РПЛ начинают подозревать лигу в коррупции. 

Членов лиги также удивляет стоимость работы инспекторов и делегатов матчей. За сезон на эти цели тратится 13 млн рублей.

Также клубы недовольны подорожанием доступа к статистической платформе InStat: команды теперь суммарно тратят на это 3 млн рублей, совокупные расходы возросли в полтора раза.

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