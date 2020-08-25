«Барса» заработала больше всех в сезоне – 840,8 млн евро. «Реал» – второй, «МЮ» – третий

«Барселона» возглавила рейтинг клубов с наибольшим доходом в сезоне-2019/20, составленный консалтинговой компанией Deloitte.
За сезон «блауграна» заработала рекордные для себя 840,8 млн евро, что на 22% больше показателя прошлого периода. Каталонский клуб возглавил рейтинг впервые.
Топ-10 клубов с наибольшим доходом в сезоне-2019/20:
1. «Барселона» – 840,8 млн евро;
2. «Реал» – 757,3 млн;
3. «Манчестер Юнайтед» – 711,5 млн;
4. «Бавария» – 660,1 млн;
5. «ПСЖ» – 635,9 млн;
6. «Манчестер Сити» – 610,6 млн;
7. «Ливерпуль» – 604,7 млн;
8. «Тоттенхэм» – 521,1 млн;
9. «Челси» – 513,1 млн;
10. «Ювентус» – 459,7 млн.