«Тампа» сравняла счет в финале КС, победы «Ман Сити», «Милана» и «Динамо», Панарин и Василевский без призов, 36-й «Мастерс» Джоковича и другие новости утра

1. НХЛ. «Тампа» обыграла «Даллас» (3:2) во втором матче финала Кубка Стэнли и сделала счет в серии 1-1.

Все три шайбы «Лайтнинг» забросили в первом периоде, Кучеров набрал 2 очка и установил новый рекорд клуба по результативности за один розыгрыш плей-офф.

2. «Динамо» дома победило «Ахмат» (1:0) в заключительном матче 8-го тура чемпионата России благодаря голу Ордеца на 91-й минуте. Москвичи пропустили пока лишь 4 мяча – меньше всех в лиге, а у команды из Грозного третье поражение подряд.

3. Во 2-м туре чемпионата Англии «Ман Сити» победил «Вулверхэмптон» (3:1), голы забили де Брюйне, Фоден, Хименес и Жезус.

4. «Милан» разобрался с «Болоньей» (2:0) в 1-м туре чемпионата Италии благодаря дублю Ибрагимовича. Швед забил в 22-м сезоне в высшем дивизионе, на следующей неделе он отпразднует 39-летие. «Россонери» не проигрывают 15 матчей подряд – 11 побед и 4 ничьих.

5. Трансферы. «Ювентус» за 9 млн евро арендует Морату с правом выкупа за 45 млн. «Реалу» предложили подписать Кавани. Суарес договорился с «Атлетико» о двухлетнем контракте и будет получать 9 млн евро в год. «Барселона» заплатит 18 млн евро «Сити» за своего воспитанника Эрика Гарсию. Упамекано интересен «МЮ». «ПСЖ» опережает «Ман Сити» в борьбе за Кулибали.

6. Отменен третий матч «Ротора» подряд из-за вспышки коронавируса в клубе. На это раз не состоится игра Бетсити Кубка России со ставропольским «Динамо».

7. В НХЛ раздали призы. Драйзайтль – самый ценный игрок сезона по версии журналистов и игроков, Панарин стал 3-м в голосовании на «Харт Трофи». Хеллибак получил приз лучшему вратарю, Василевский занял 3-е место в голосовании генменеджеров.

Капитан «Нэшвилла» Йоси признан лучшим защитником, а защитник «Колорадо» Макар выбран лучшим новичком.

8. Джокович обыграл Шварцмана в финале и стал пятикратным чемпионом в турнира в Риме. Новак взял 36-й «Мастерс» и установил рекорд ATP. Плишкова снялась с финала против Халеп.

9. «Химки» объявили об уходе Гунько с поста главного тренера. Дмитрий возглавил команду 1 августа. Его сменит Игорь Черевченко.

10. «Сибирь» уступила минскому «Динамо» (4:5) в гостях в единственном матче игрового дня КХЛ. Как началось все весело – две шайбы за 63 секунды, – так и продолжилось.

11. Болельщики «Динамо» вывесили ироничный баннер: «Спасибо за евросезон!» А фанаты «Зенита» устроили красочное пиротехническое шоу на «Газпром Арене» в честь 40-летия фан-движения.

12. Латыпов победил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону, Елисеев – 4-й, Бабиков – 7-й. Подиум у женщин: Глазырина – 1-я, Миронова – 2-я, Павлова – 3-я.

13. Владельца «Челси» Романа Абрамовича подозревают в тайных инвестициях в игроков других клубов.

14. На топ-менеджера «Магнитки» завели дело из-за передачи взяток военкому от игроков. Так от армии откосили Береглазов, Варфоломеев и Игошев. Деньги передавали через администратора команды.

15. Гостевым фанатам разрешили посещать матчи РПЛ. Квота – 5%.

16. «Монреаль» отказался от возвращения Ковальчука. Переговоры с клубами НХЛ приостановлены. Пора домой?

17. «Спортинг» переименовал академию в честь Роналду. Криштиану заслужил!

Цитаты дня:

Талалаев – корреспонденту «Динамо-ТВ»: «Посмотрите игру с грузинской командой. Удачи в следующих еврокубках»

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