Кононов может возглавить «Ротор» (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Латвия Александр Хацкевич Ротор Олег Кононов Рига Футбол

Главный тренер «Риги» Олег Кононов может возглавить «Ротор». 

Как сообщает Metaratings.ru, бывший тренер «Краснодара», тульского «Арсенала», «Ахмата» и «Спартака» может вернуться в РПЛ.

Возможность его приглашения рассматривает «Ротор», идущий на последнем месте в таблице после шести туров. Сейчас команду возглавляет Александр Хацкевич. 

Специалист не присутствовал на матче своей команды против «Вентспилса» (2:0) в чемпионате Латвии из-за семейных обстоятельств. 

«Рига» с Кононовым занимает текущее первое место в чемпионате, выиграв 16 матчей из 18.

Сезон в Латвии закончится в конце ноября. Сообщается, что зарплата Кононова в клубе не превышает 250-300 тысяч евро за сезон.

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