⚖️ Шансы ЦСКА и «Спартака» в дерби почти равны, считают букмекеры. Держите 500 рублей на ставку за регистрацию!

Главный матч выходных – московское дерби ЦСКА и «Спартака». Красно-белые набрали неплохой ход и лидируют в чемпионате, а ЦСКА после ряда неуверенных матчей успешно съездил в Грозный до перерыва на сборные. Недавняя встреча команд летом завершилась дублем Влашича и победой армейцев.

Букмекеры считают, что в этой игре шансы соперников практически равны. За победу ЦСКА дают 2,65, а на успех гостей можно поставить с коэффициентом 2,95. Ничья – а в последний раз команды не выявили победителя в очном матче два года назад – оценена в 3,25.