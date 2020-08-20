⚡️ Дождались! Стартует Английская Премьер-лига – БК «Олимп» покажет все матчи сезона!

12 сентября начнется чемпионат Англии: встреча «Фулхэма» и «Арсенала» откроет сезон 2020/2021.

«Фулхэм» – главный аутсайдер турнира: букмекерская компания «Олимп» прогнозирует, что лондонский клуб забьет меньше всех в сезоне (кэф – 6.0) и займет последнее место (4.0).

В эти выходные не сыграет «Манчестер Сити». Несмотря на безоговорочное доминирование «Ливерпуля» в прошлом сезоне, именно команда Гвардиолы – основной претендент на трофей (кэф 1.75 на чемпионство «Сити» против 3.05 на победу Клоппа).

«Челси», проведший мощную трансферную кампанию летом, третий в списке претендентов (10.5), следом – «Манчестер Юнайтед» (15.5).

По ожиданиям «Олимпа», наиболее вероятно, что в первом туре выиграют «Ливерпуль» (1.35) и «Челси» (1.66) у «Лидса» и «Брайтона» соответственно. Матчи без явного фаворита – встречи «Шеффилд Юнайтед» и «Вулверхэмптона» (2.99 на ничью) и «Тоттенхэма» с «Эвертоном» (3.58)

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