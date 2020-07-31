Ракицкий получил травму на тренировке «Зенита» (Metaratings.ru)

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
Защитник петербургского клуба Ярослав Ракицкий получил травму на одной из недавних тренировок, из-за чего в пятницу занимался индивидуально, сообщает Metaratings.ru.
Защитник Деян Ловрен тоже тренировался вне общей группы. Хавбек Леон Мусаев вернулся в расположение «Зенита», но не готов к матчу с «Арсеналом».
Вратарь Андрей Лунев продолжает восстановление после травмы, полученной в конце прошлого сезона, и отсутствует в расположении «Зенита».
«Зенит» и «Арсенал» сыграют 14 сентября, начало – в 18:30 по московскому времени.