Ракицкий получил травму на тренировке «Зенита» (Metaratings.ru)

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Арсенал Тула Деян Ловрен Ярослав Ракицкий Андрей Лунев Леон Мусаев Футбол

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». 

Защитник петербургского клуба Ярослав Ракицкий получил травму на одной из недавних тренировок, из-за чего в пятницу занимался индивидуально, сообщает Metaratings.ru.

Защитник Деян Ловрен тоже тренировался вне общей группы. Хавбек Леон Мусаев вернулся в расположение «Зенита», но не готов к матчу с «Арсеналом».

Вратарь Андрей Лунев продолжает восстановление после травмы, полученной в конце прошлого сезона, и отсутствует в расположении «Зенита».

«Зенит» и «Арсенал» сыграют 14 сентября, начало – в 18:30 по московскому времени.

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