Кикнадзе и Мещеряков приезжали к игрокам «Локо» перед «Зенитом». Они говорили, что нужно биться (Сергей Егоров)

Руководители «Локомотива» попытались повысить мотивацию футболистов перед матчем 6-го тура с .

«За несколько дней до матча с «Зенитом» к игрокам и тренерскому составу прибыла делегация начальства.

К команде приехали глава совета директоров клуба Мещеряков, чиновник спортивного общества «Локомотив» Нагорных (один из основных фигурантов допингового скандала после Олимпиады в Сочи) и гендиректор клуба Кикнадзе.

В течение нескольких минут футболисты выслушали речи о том, что необходимо биться и бороться, проявлять самоотдачу в каждом матче. Иных мотивационных факторов игроки, как говорят, не услышали», – написал Егоров.

Железнодорожники набрали 7 очков в 5 стартовых матчах сезона. Безвыигрышная серия команды Марко Николича – три матча.

«Локомотив» примет «Зенит» сегодня, 30 августа. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.