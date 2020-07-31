💥 «Севилья» – «Интер»: итальянцы фавориты, «Севилья» никогда не проигрывала в финале Лиги Европы

Сегодня вечером «Севилья» встретится с «Интером» в финале Лиги Европы. Матч начнется в 22:00 и пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне.

«Севилья» – единственная команда, которой удалось завоевать ЛЕ трижды подряд (в 2013-2016 годах). Всего на счету испанского клуба 5 побед во втором по силе еврокубке.

После возобновления турниров, команда Хулена Лопетеги явно в хорошей форме: 10 побед в 14 матчах и ни одного поражения! Верите, что севильцы выиграют свой шестой еврокубок?

Поставить на победу «Севильи» в ЛЕ можно с коэффициентом 2.38.

Для «Интера» нынешний розыгрыш Лиги Европы богат на рекорды. Обыграв «Шахтер» со счетом 5:0, «Интер» стал первой командой, кто добился столь крупный победы в полуфинале турнира. Еще один рекорд принадлежит персонально Ромелу Лукаку: форвард забивает уже в 10 матче ЛЕ подряд. Сможет ли бельгиец забить в 11-й раз и помочь своему клубу завоевать трофей?

BetBoom считает фаворитом именно «Интер» и дает коэффициент 1.6 на ее победу.

Впереди интересный финал – и букмекерская компания BetBoom подготовила специальную акцию к матчу: просто зарегистрируйтесь и получите бонус до 1000 рублей!

ПОЛУЧИТЬ БОНУС 1000 РУБЛЕЙ