Агент Фукса: «О переходе в ЦСКА будет объявлено в ближайшее время. Переговоры практически завершены»

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Августо Ногейра, агент защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса, рассказал о переговорах с ЦСКА.

«Переговоры практически завершены. Нам осталось уладить лишь некоторые не самые значительные детали. Думаю, в ближайшее время будет объявлено о переходе Фукса в ЦСКА.

Мы находимся в постоянном контакте с руководством московского клуба. У нас нет никаких проблем, мы практически пришли к полному соглашению, осталось ждать совсем недолго», – приводит слова Ногейры Metaratings.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал с центральным защитником 5-летнее соглашение. Сделка оценивается в 9,5 млн евро.

Со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

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