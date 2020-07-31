ЦСКА интересен вингер «Спортинга» U23 Браш. У него 1 голевой пас за сезон

Португальский нападающий Диогу Браш может перейти в клуб из России.
20-летним вингером интересуются несколько клубов РПЛ, в том числе и ЦСКА.
Как сообщает Metaratings.ru, москвичи уже обращались в «Спортинг» относительно трансфера Браша.
Португальцы готовы отпустить игрока в ЦСКА на правах аренды с опцией выкупа.
В минувшем сезоне Браш провел 29 матчей в молодежном чемпионате Португалии и сделал одну результативную передачу.
Браш выступал за все юношеские сборные страны с 15 лет. Его контракт со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года.