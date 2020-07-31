🔴⚪️ Ставьте на «Спартак», не думая о судьях. Голы «Ахмата» с пенальти не считаются! 😱

Букмекерская контора «Тенниси» после судейского скандала со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ предлагает интересный вариант для игроков в предстоящем матче красно-белых с «Ахматом».

Для всех поставивших на победу московской команды голы грозненцев с пенальти учитываться не будут! Например, если матч закончится со счетом 1:1 и «Ахмат» при этом забьет с точки, расчет ставки на победу «Спартака» будет произведен по счету 1:0. Тем, кто поставит на ничью, в этом случае также выплатят выигрыш.

СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА МАТЧ «СПАРТАК» – «АХМАТ» БЕЗ ПЕНАЛЬТИ ГОСТЕЙ

Акция распространяется только на ставки до начала матча и только на три основных исхода. Не упустите отличный шанс насладиться футболом и не думать о беспощадном русском судействе! Регистрация – по ссылке.