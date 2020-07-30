💸 Хотите 500 рублей за верный прогноз? Кажется, у «Челси» нет шансов с «Баварией»🤷

Лига чемпионов возвращается! В субботу в ответном матче 1/8 финала «Бавария» принимает «Челси».

Мюнхенцы в последний раз терпели поражение в официальном матче вечность назад – еще в прошлом году, а в первой встрече отгрузили в Лондоне трешку. У «Челси» новый спонсор и трешка на груди, неровный путь на финише сезона АПЛ и проигранный финал Кубка Англии.

С точки зрения букмекеров, шансы команды Фрэнка Лэмпарда чрезвычайно скромны: коэффициент на победу «синих» – 5,90. На ничью можно поставить за 5,55, а за успех парней Ханси Флика дают всего 1,48.

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