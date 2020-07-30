Массимо Каррера: «Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол. Потрясающий игрок»

Теги Спартак премьер-лига Россия АЕК высшая лига Греция Александр Кокорин Массимо Каррера Футбол

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в московский клуб.

«Кокорин – потрясающий игрок. Он именно тот нападающий, который наделен великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина все отлично с физической формой.

Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол.

Мне кажется, что у Александра все получится в «Спартаке», – сказал тренер АЕК в интервью Metaratings.

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Опрос

Кокорин в «Спартаке» – ваша реакция?
59683 голосa
Кокорин зажжет: рад и за Сашу, и за клуб
31%
Леонид Федун
В «Спартаке» не получится, зря тратятся
17%
Борис Ротенберг-старший
Жаль, что не в Европе – так бы болели за него
25%
Андре Виллаш-Боаш
Все равно. Главное, что этот сериал кончился
27%
Александр Кокорин

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья