Массимо Каррера: «Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол. Потрясающий игрок»

Бывший тренер прокомментировал переход форварда в московский клуб.

«Кокорин – потрясающий игрок. Он именно тот нападающий, который наделен великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина все отлично с физической формой.

Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол.

Мне кажется, что у Александра все получится в «Спартаке», – сказал тренер в интервью Metaratings.

У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»