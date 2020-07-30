Массимо Каррера: «Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол. Потрясающий игрок»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в московский клуб.
«Кокорин – потрясающий игрок. Он именно тот нападающий, который наделен великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина все отлично с физической формой.
Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол.
Мне кажется, что у Александра все получится в «Спартаке», – сказал тренер АЕК в интервью Metaratings.
У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»