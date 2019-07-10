ЦСКА предложил 7 млн евро за Бекао. «Удинезе» отказал (Metaratings.ru)

действительно пытается приобрести защитника «Удинезе» .

По информации Metaratings.ru, московский клуб предложил за бразильца 7 млн евро, однако «Удинезе» отклонил это предложение.

«Удинезе» запросил за Бекао 10 млн евро, на что ЦСКА пока не готов пойти.

При этом Бекао не желает возвращаться в Россию, он хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что Бекао близок к возвращению в ЦСКА.

Напомним, что Бекао покинул ЦСКА летом прошлого года. Он выступал за московский клуб на правах аренды и провел 36 матчей во всех турнирах. Затем армейцы не смогли договориться с агентами Бекао.

В этом сезоне Бекао провел за «Удинезе» 29 матчей в Серии А, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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