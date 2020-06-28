«Аталанта» может заплатить за Алексея Миранчука 18-20 млн евро (Metaratings)

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Аталанты».
Спортивный директор итальянского клуба Джованни Сартори общался с руководством москвичей о реальной трансферной стоимости хавбека, утверждает Metaratings.
У клуба из Бергамо есть вакантное место для легионера из страны, не входящей в Евросоюз. «Аталанта» уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому может заплатить за российского хавбека от 18 до 20 млн евро.
При этом официального предложения по игроку «Аталанта» пока не делала. Клуб Серии А ждет окончания сезона, чтобы сформировать конкретные планы по усилению состава.
Ранее сообщалось, что на Миранчука претендуют «Милан» и «Фиорентина», а также «Лацио».