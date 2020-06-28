🔔 Финал Кубка России – шанс получить фрибет до 15 тысяч 👛

Сегодня в финале Кубка России «Зенит» сыграет с «Химками».

Матч пройдет в Екатеринбурге. Там же «Химки» неделю назад ошеломили «Урал», трижды забив в первом тайме и в итоге победив – 3:1. У химчан наверняка отличное настроение, ведь в ходе недели стало известно, что команда выступит в Премьер-лиге в следующем сезоне. У BETTERY сочный коэффициент на победу «Химок» в финале – 7.50! А на успех в основное время можно поставить даже с коэффициентом 12.00!

«Зенит» подходит к финалу с намерением сделать золотой дубль. Ранее команда стала чемпионом России с рекордным отрывом. «Зенит» еще не делал золотых дублей с момента перехода на календарь «осень – весна». Тем не менее, питерцы будут фаворитами. BETTERY предлагает поставить на победу «Зенита» в финале с коэффициентом 1.12, в основное время – 1.28.

Яркие игры – отличный шанс получить бонус! Ставить на топовые футбольные матчи с BETTERY проще простого.

Сервис предлагает приветственный бонус для новых клиентов. Получить его совсем несложно: нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении, внести минимум 500 рублей, сделать ставки на сумму 10 номиналов депозита и получить возможность ставить без использования средств игрового счета.

Финал Кубка России – удобный случай, чтобы начать использовать приветственный бонус от BETTERY!

С полными правилами акции можно ознакомиться по ссылке. Фрибет до 15 000 от BETTERY ждет тебя!