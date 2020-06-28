Медведев о Луневе: «В «Зените» нет бухающих. Времена пьяниц в футболе закончились»

Генеральный директор высказался относительно образа жизни футболистов петербургского клуба.

– Лучший игрок «Зенита» в нынешнем сезоне?

– У нас в каждой линии великолепные игроки. Если говорить о полузащите, то, конечно, это Вильмар Барриос. Настоящий бульдог. Такой игрок в средней линии очень важен для любой команды.

Нападение – Дзюба и Азмун, вне конкуренции. Трудно выделить кого-то одного из них. Я бы рассматривал их в связке.

В защите, на мой взгляд, лучшим стал Бранислав Иванович. Он был столпом нашей обороны.

Если говорить о вратарской линии, то очень жаль, что Лунев на ровном месте получил травму. Хорошо, что у нас Михаил Кержаков готов в любой момент выйти на поле и сыграть великолепно.

– В СМИ появлялись различные слухи о том, что Лунев испытывает проблемы с алкоголем. Что вы можете ответить людям, которые пишут об этом?

– Времена, когда в футболе были пьяницы, давно закончились. Никто не бегает за забор с базы.

Те, кто хотят быть в спорте высоких достижений, не имеют права отвлекаться на такие вещи, как спиртное. В «Зените» нет бухающих, – заявил Медведев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что в июне 2019 года Лунев был задержан в московском аэропорту Внуково за скандал в состоянии алкогольного опьянения.